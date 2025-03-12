Türkiye’nin sevilen hikâye anlatıcısı ve yazarı Ahmet Şerif İzgören, YÖM Okulları Güzelbahçe Kampüsü’nde öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim dostlarıyla bir araya gelerek “Hayata Değer Katmak” temasıyla düzenlenen söyleşi-seminer programında, katılımcılara ilham dolu bir deneyim yaşattı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin sevilen hikâye anlatıcısı ve yazarı Ahmet Şerif İzgören, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde öğrencilerle bir araya eldi.

“Hayata Değer Katmak” temasıyla YÖM Güzelbahçe'de düzenlenen söyleşi-seminer programında katılımcılara ilham dolu deneyim yaşatan Ahmet Şerif İzgören, kişisel gelişim ve liderlik hikayeleriyle dinleyicilere hayata nasıl değer katabileceklerini anlattı. Yıllardır dahil olduğu ve destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle yüzbinlere dokunan İzgören, samimi ve keyifli üslubuyla katılımcıları hem düşündürdü hem de motive etti.

YÖM Okulları Güzelbahçe Kampüsü’nde gerçekleşen söyleşinin ardından Ahmet Şerif İzgören okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.