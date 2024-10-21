Eski Kültür Bakanı, gazeteci, yazar, akademisyen Prof. Dr. Ahmet Taner katledilişinin 25.yılında Güzelbahçe’de büstü önünde anıldı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Ahmet Taner Kışlalı Kavşağı’ndaki büstü önünde düzenlenen törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Gizem Göçtü, CHP İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Güzelbahçeliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Gizem Göçtü ‘‘Bugün, 25 yıl önce hain bir suikast sonucu kaybettiğimiz Ahmet Taner Kışlalı’yı anmak için burada toplandık. Onun düşünceleri, yazıları ve cesareti, karanlık güçlere karşı aydınlanmanın simgesi olmuştur. Ülkemizin fikir ve demokrasi mücadelesine yaptığı katkılar, hepimiz için birer yol göstericidir. Ahmet Taner Kışlalı, yalnızca bir bilim insanı, gazeteci ve siyasetçi olarak değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in ve demokrasinin yılmaz savunucusu olarak da hafızalarımızda yer etmiştir. Onun aydınlık Türkiye ideali, bugün hala bize yol göstermeye devam etmektedir.

Güzelbahçe Belediyesi olarak, toplumumuzun değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Ahmet Taner Kışlalı gibi değerlerimizi, unutmamak ve unutturmamak adına bu anma törenlerini sürdürüyor, fikirlerini yaşatmaya devam ediyoruz. Unutulmasın ki Ahmet Tanerleri, Mumcuları, İpekçileri bedenen bizden ayırabilirler ama düşüncelerini, fikirlerini öldüremezler. Kışlalı’nın mirasını bir kez daha hatırlıyor, onun cesur ve aydınlatıcı mücadelesini yaşatmaya söz veriyoruz. Karanlığa karşı her zaman aydınlığı savunan Kışlalı’nın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından anma töreninde bulunan katılımcılar Ahmet Taner Kışlalı Büstü’ne karanfil bıraktı.