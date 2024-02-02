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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Haydi Kadınlar Manisa’ya’ projesi kapsamında 17 ilçede yaşayan kadınlar şehir ziyaretlerini sürdürüyor. Proje kapsamında Ahmetli’den gelen 65 kişilik kafile, Tıp Tarihi Müzesi’nden başlayıp Mevlevihane’ye uzanan geziye katılarak Manisa’nın tarihine yolculuk etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde on yılı aşkın süre önce şehrin 17 ilçesinde ikamet eden kadınların şehri daha yakından tanımalarını sağlamak için “Haydi Kadınlar Manisa’ya” ismiyle bir sosyal sorumluluk projesi başlatılmıştı. Düzenlenmeye başladığı tarihten bugüne binlerce vatandaşın Manisa’yı gezip görerek tarihini öğrenmesine olanak veren bu proje kapsamında Ahmetli’den gelen 65 kadın, kadim şehri gezip eserler hakkında bilgi aldı. Kafileyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Daire Başkanı Fırat Özcan ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber Şehzadelerpark’ta karşıladı. İlk durağın tanıtılmasının sonrasında Ahmetlili kadınlar Sultan Camii külliyesine geçerek Tıp Tarihi Müzesi ve Sultan Camii hakkında aktarılan bilgileri dinledi. Akabinde Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii ziyaret edildi. Mevlevihane’ye gidilerek hem yapının tarihteki yeri öğrenildi hem de bulunduğu konumdan kaynaklanan manzarasının keyfi çıkarıldı. Ağlayan Kaya’da Niobe’nin mitolojik öyküsünü dinleyen Ahmetlili kadınlar, öğle yemeğinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde ağırlandıktan sonra Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde mola verdi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ile Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret eden Ahmetli’den gelen kafile geziyi burada noktaladı.

Ağlayan Kaya’da Niobe’nin yıllardan beri anlatılagelen öyküsünü dinleyip tarihe meydan okuyan Muradiye Camii’yle tanışan Ahmetlili kadınlar kadim şehri yakından tanımalarını sağlayan bu programa yaptığı katkılar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiklerini belirtip memnuniyetlerini ifade ettiler.