Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen ahşap atölyesi, kadınların el becerilerini geliştirmelerine imkân sunuyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Merkezleri büyük ilgi görüyor. Merkezlerde düzenlenen ahşap atölyesine katılan kadınlar, hem hobi ediniyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Anne Şehir Merkezi Beylikbağı Defne’de eğitmen Tolga Yıldırım öncülüğünde düzenlenen ahşap atölyesi kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kadınlar ahşap atölyesinde hem temel ahşap işleme tekniklerini öğreniyor hem de kendi el emeğiyle çeşitli dekoratif ve kullanışlı objeler üretiyor.

KADINLARIN EL BECERİLERİ GELİŞİYOR

Eğitmen Tolga Yıldırım, atölye çalışmalarının kadınların özgüvenini artırdığını ve el becerilerini geliştirdiğini belirterek, “İlk önce herhangi bir ön hazırlığı olmayan ahşabı alıyoruz. Yapacağımız ürün neyse bütün ürünü burada hazırlıyoruz. Burada yaptıkları ürünü evlerinde kullandıkları için her zaman ‘gözümüzün önünde evimizin en güzel köşesinde’ diye tabir ediyorlar. Bu da bizi ayrı motive ediyor. Yaptıkları bütün ürünleri kullanabilmeleri de bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Atölyeye katılan ve üç senedir Anne Şehir üyesi olduğunu belirten Pınar Duran, arkadaşı vasıtasıyla etkinliklere gelmeye başladığını ve çocuklarıyla birlikte çoğu etkinliğe katıldığını ifade etti.