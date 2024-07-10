Yaz sezonunun ortalarına gelmemiz ile birlikte, soğuk içeceklerin vazgeçilmez aromaları arasında yer alan ahududu ve böğürtlen pazarın tezgahına giriş yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa pazarının nabzını yoklayan ekibimiz, ahududu ve böğürtlen meyvelerinin fiyatları ile karşı karşıya gelirken ürünün talep oranını ve satış fiyatındaki memnuniyetini sordu. İşte esnafın ve vatandaşın cevapları…

“SATIŞLAR İDEAL”

Satışların ideal olduğuna vurgu yapan bir esnaf işte şöyle konuştu:

“Ahududu ve böğürtlen satışlarımız ideal bir şekilde ilerliyor. Vatandaşımızın geneli fiyatlardan yakınsa da genel baktığımız zaman meyve satışlarımız güzel ilerliyor diyebilirim.”

Bir diğer vatandaş ise genel pazar fiyatlarına değinirken, “Alım gücümüz gittikçe aşağıya düşmeye devam ediyor. Pazara her geldiğimizde aldığımız ürünlerin kilosunda ve gramajında düşüş görüyoruz. Bunun için çiftçiye ve tarıma daha çok destek olmalı ve çözümler üretmeye devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.