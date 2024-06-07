Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yaklaşan bayram dolayısıyla öne çekerek, hanelere toplam 4 milyar TL ödemenin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini belirterek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiyenin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" dedi. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programında bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.