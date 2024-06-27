Son dönemde kök aile terapisi (aile dizimi) özellikle sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Vatandaşlar, aile dizimi terapisinin nasıl yapıldığını ve etkilerini araştırıyor. Peki nedir bu aile terapisi ve nasıl uygulanır?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Aile dizimi, Alman bir psikoterapist tarafından ortaya atılan, henüz bilimselliği kanıtlanmamış bir yaklaşımdır. Yaşanmış olaylar ile birlikte bu olayların sonuçları arasındaki bağlantıyı inceler. Aynı zamanda aile üyelerinin geçmişteki travmalarının ve sorunlarının izlerini çözmeye çalışır.

AİLE DİZİMİ TERAPİSİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Aile dizimi uygulamasında genellikle bir terapist eşliğinde gerçekleştirilen grup seansları düzenlenir. Terapist, ailenin geçmişi, ilişkileri ve sorunları hakkında bilgi toplar. Ardından, ailenin üyelerini temsil etmek amacıyla katılımcılardan bazılarını seçer. Daha sonra seansın yapıldığı alanda fiziksel olarak temsili bir düzenleme yapılır. Örneğin, katılımcılardan bazıları kendilerini diğer kişilerin yerine koyarak o kişi gibi dururlar veya o kişinin pozisyonunu alırken hissettikleri duyguları ifade ederler. Bu şekilde yapılan düzenlemelerde çoğu zaman ortaya çeşitli dinamikler çıkabilir ve işlenmesi gereken konular açığa çıkabilir. Terapist bu süreçte yönlendirici olur ve katılımcılara hissettirdiği duygulara odaklanmalarını sağlar.

AİLE DİZİMİ TERAPİSİNİN SONUCUNDA NE OLUR?

Aile dizimi sonucunda elde edilen bilgiler sayesinde terapist, ailenin içsel dinamikleri hakkında daha fazla anlayışa sahip olur ve tedavi sürecine daha iyi yön verebilir.

UZMANLAR TARAFINDAN UYGULANMALI

Uzmanlar, bu yöntemin herkes için uygun olmayabileceğini ve profesyonel rehberlik gerektirebileceğini, yanlış uygulanması durumunda yanıltıcı olabileceğini belirtiyorlar.