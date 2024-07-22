Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, TBMM'ye açık çağrı yaptığı açıklamasında, Toplu Sözleşme İkramiyesi Meclis'ten geçmesi halinde yeniden AYM yolunu tutacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 'toplu sözleşme ikramiyesi' yeniden meclise taşındı.

'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Genel Kurul'da da kabul edilmesi durumunda, Resmi Gazete'de yayımlanarak tekrar yürürlüğe girecek.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yetkili sendika toplu sözleşmelerde bugüne kadar memurların şartlarının bu kadar kötüleşmesine onay verdiğine dikkati çekerek, "Bakanlık görüşmelerinde, masa başında, memurların enflasyon altında ezilmesine müsaade etmiştir. Bunlara sebep oldukları yetmiyor gibi, şimdi de kendilerine üye olanlara rüşvete benzer ödeme yapılmasını talep ediyorlar. Yüce meclisin bu oyuna gelmeyeceğine inanmak istiyoruz. Liyakat sahibi vekillerimiz, Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği yani Anayasamıza aykırı olduğu açık olan bu yasayı meclisten geçirmemelidir. Birkaç sendikaya üye olanlara ikramiye verip diğerlerine vermemek devlet geleneğine, hakka, hukuka ve vicdana uygun değildir. Verilecekse tüm memurlarımıza ayırt etmeden verilmelidir. Devletin herhangi bir sendikayı teşvik etmesi anlamına gelebilecek bir yasa kabul edilemez. Yasa geçse dahi yine aynı gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'nden iptal edileceği açıktır." diye konuştu.

BARAJ HAKSIZLIĞINA SON VERİLMELİ!

Bu duruma 80’den fazla sendika ile birlikte tepki verdiklerini belirten Dr. Kandemir, sendikalı kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasının önüne geçen baraj düzenlemesi, bazı sendikalara üye olanlara ikramiye verilip diğerlerine verilmemesi ile devlet geleneğine, hakka, hukuka ve vicdana aykırı bir durumu ortaya koyduğunu söyledi. "Baraj içinde olan sendikalar, memurların enflasyon altında ezilmesine izin verdiler" diyen Dr. Kandemir, "Şimdi ise bu durumu tekrar gündeme getirerek, kendilerine üye olanlara 'rüşvet' algısı yaratan ödemeler talep ediyorlar. Bu durumun kabulü, devletin herhangi bir sendikayı teşvik etmesi anlamına gelecektir. İnanıyoruz ki liyakat sahibi vekillerimiz, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ve Anayasamıza açıkça aykırı olan bu yasayı meclisten geçirmeyecektir." dedi.

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI VE TÜM MEMURLARA!

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, tüm memurlara da açık bir çağrıda bulunarak, "Mevcut enflasyon ortamında bizleri yoksulluğa ve açlığa mahkum eden, şartlara itiraz etmeyen hatta onay veren yetkili sendikalardan istifa etmek, sizleri bu şartlara iten herkese net bir cevap olacaktır. Meslektaşlarımız rüşvet veya sadaka değil, hakkımız olan ücreti tek kalemde hakedişlerimize istiyoruz. Üyelerimiz ve sistem dışında kalan tüm meslektaşlarımız rahat olsun. Bu yasa geçse dahi, daha önce olduğu gibi iptali için gerekli tüm mücadeleyi vereceğiz. Sürecin, tüm memurlara ayrım yapılmadan eşit işlemesi ve hukuki haklarının korunması için daima taraf olacağız. Her türlü yasal sendikal mücadeleye ve sorumlularından hesap sormaya devam edeceğiz." diye konuştu.