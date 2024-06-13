Kısa adı AHESEN olan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bayram öncesi yapılan ücret kesintisine tepki gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı'nın aile sağlığı merkezlerine gönderdiği talep üzerine, aşı reddi sisteme henüz girilmemiş olan hastalar için ay sonuna iki gün kala dilekçe doldurulması istemine tepki gösterdi. Dr. Kandemir, bu talebin binlerce aşı evrak işlemi, binlerce sayfa kağıt ve binlerce kişiye ulaşmayı imkansız hale getirdiğini vurguladı.

“Ay sonuna iki gün kala yapılan bu talep, birçok meslektaşımızın evraklarını tam yollamış olmasına rağmen hak edişlerinde bayram öncesi kesinti yapılmasına neden olmuştur" diyen Dr. Kandemir, sağlık çalışanlarının mağdur edildiğini belirtti.

"AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLDİ"

Dr. Kandemir, aşı reddi yapılmış hastalardan yeniden evrak düzenlemelerinin ve onları tekrar kurumlara çağırmalarının beklendiğini, bunun ise iki gün gibi kısa bir sürede yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti. "Bu süreçte hasta gelmediyse veya doktor ve hemşire izinliyse, masa başından alınan bu kararla aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri kesildi," diye ekledi.

Özellikle İstanbul'un farklı ilçelerinden çok sayıda aile hekiminin bayram öncesi maddi sıkıntı yaşadığını belirten Dr. Kandemir, her sektörde bayram ikramiyesi alınırken, aile hekimliği çalışanlarının haksız kesinti ile karşılaştığını söyledi.

Aşı reddi ile ilgili yeterli yasal düzenleme yapılmamışken, artan aşı redlerinin tüm sorumluluğunun aile hekimliği çalışanlarına yüklenmesini eleştiren Dr. Kandemir, "Bu yetmezmiş gibi, meslektaşlarımızın ücretlerinden de hemen bayram öncesi kesinti yapılmaktadır," dedi.

"BU YANLIŞTAN DÖNÜN"

İl Sağlık Müdürlerine açık çağrıda bulunan Dr. Ahmet Kandemir, "Bu yanlışınızdan acilen dönün. Aile hekimliği çalışanlarının kesintilerini iptal edin. Aksi takdirde, AHESEN olarak hukuki yönden bu işin peşini bırakmayacağız. Kazandığımız davalar sonucu hem bakanlığa maddi kayıp yaşatıyorsunuz hem de zaten yoğun çalışan meslektaşlarımıza gereksiz iş yükü verip vatandaşın zamanından çalıyorsunuz. Devletin maddi ve hizmet kaynaklarını bu şekilde ziyan etmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi.