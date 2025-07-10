Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelikte önemli düzenlemeler dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10058), Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, aile hekimliği hizmetlerinin işleyişini ve ödeme esaslarını düzenleyen kapsamlı değişiklikler içeriyor.

Yönetmelikte öne çıkan düzenlemelerden biri, son 6 ayda aile sağlığı merkezine başvurmayan kişilerin katsayı süresinin 1 yıla çıkarılması. Ayrıca, aile hekimliği birimlerinin kayıtlı kişi sayısındaki üst sınır 4 binden 3 bin 500’e indirildi. Bu da nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni birimlerin açılmasını kolaylaştıracak.

Lohusa izlemeleri de koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamına alınarak gebe ve bebek-çocuk izlemeleriyle birlikte takip edilecek.

Disiplin cezalarıyla ilgili maddelerde güncelleme yapılırken, 6 ay ve üzeri destek ödemesi kesintisine yol açan disiplin cezaları sözleşme feshi için kriter olarak eklendi.

Ayrıca, sözleşme yenileme süreçleri, belirlenen göstergeler ve hedef puanlara bağlandı; bu değerlendirme 6 ay ve üzeri çalışanlar için geçerli olacak.

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Düzenlemeler, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı ve hasta memnuniyeti gibi alanlarda teşvik ödemelerini de etkileyen yeni katsayılar getirdi.

Değişiklik yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Kaynak: İGF