Düzce’nin Fatih Mahallesi Ruhi Kurnaz Caddesi’nde aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis ekipleri, olay yerinde beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Eşi ve kaynanasıyla yaşadığı evde tartışma çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şahıs, polis ekiplerine direnç gösterdi. Gözaltı işleminin ardından sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen şahıs, Yunus timine ait polis aracında görevli bir polis memuruna kafa attı.

Saldırı sonucu yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.