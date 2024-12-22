Aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından aile sağlık merkezinde çalışanlar ve ebeler istifa etmeye başladı. Performansa dayalı sisteme karşı çıkmak için sendikal hakkını kullanan aile sağlığı çalışanlarına maaş kesinti cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) - Aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi sonrasında Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, performansa dayalı sisteme karşı çıkmak için sendikal hakkını kullanan aile sağlığı çalışanlarına maaş kesinti cezası uygulandığını açıkladı.

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan “Yeni yönetmelik aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına katkı sağlayacak algılarının arasında gerçekler sahada ortaya çıkıyor” dedi.

Aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliğinin aile hekimliğini güçlendirmek yerine aile hekimliğinin en önemli unsuru olan aile sağlığı çalışanlarını derinden etkilediğini belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, ülke genelinde aile sağlığı merkezlerinin zaten yüzde 15’inde aile sağlığı çalışanı varken, yönetmelik sonrası aile sağılığı çalışanlarından istifa haberleri geldiğini, bu sayının daha da azaldığını açıkladı.

“KESİNTİLERE DAVA AÇACAĞIZ”

Dr Hacı Yusuf Eryazğan açıklamasında şunları kaydetti:

“Aile sağlığı çalışanları özlük haklarını talep ediyor. 40’a yakın görev ile yoğun bir şekilde çalışan aile sağlığı çalışanları performansa dayalı sisteme karşı çıkıyor. Emekliliğe yansıyan tek kalem maaş istiyor. Aile sağlığı çalışanları yoksulluk sınırının üstünde hak ediş talep ediyor. Ayrıca yıpranma payı verilmesi, vekaletsiz izin en büyük sorun. Gebelerimize, bebeklerimize bakan aile sağlığı çalışanlarına haklarını istedikleri için, sendikal haklarını kullandıkları için bir de maaş kesintisi ceza verildi. Bu kabul edilemez. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak arkadaşlarımızın yanında yer alarak kesintilere dava açacağız. Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz, aile sağlığı çalışanlarının sesleri duyun, biz onların yanındayız…”