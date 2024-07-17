Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Bakan Göktaş, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni inceleyerek, Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle de sohbet etti.

KONYA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette, Konya’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, Başkan Altay’ı sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Göktaş’ı Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Göktaş, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni de inceleyerek, merkezi ziyaret eden Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle sohbet etti.