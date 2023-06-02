Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 431 sözleşmeli personel alımına yönelik sonuçların belli olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 28 Nisan - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlarını Kariyer Kapısı'nın Kamu İşe Alımı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sayfasına yükledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, atanmaya hak kazanan 2 bin 431 adayın belgelerini 5 Haziran'dan itibaren 13 Haziran'a kadar eksiksiz olarak şahsen yada posta/kargo yoluyla yerleşmiş oldukları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne göndermeleri istendi.

Su ürünleri yetiştiriciliği yüzde 9,1 arttı Su ürünleri yetiştiriciliği yüzde 9,1 arttı

Söz konusu gerekli belgelere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.