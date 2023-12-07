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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Aralık ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1 milyar 777 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, yaklaşık 1 milyar 437 milyon TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına itibarıyla yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.