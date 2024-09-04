Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çocukların masallara kolayca erişebilmesi için mobil uygulama hazırlandı. “Masal Masal Türkiye” adı verilen mobil uygulama sayesinde çocuklar Türk masallarını illerine veya türlerine göre seçip okuyabilecek, dinleyebilecek.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı arasında Ocak ayında imzalanan iş birliği protokolünde alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Protokol ile çocukların psikolojik, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi başta olmak üzere sosyalleşmelerine katkı sağlanması amacıyla proje geliştirme, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

HEM DİNLENEBİLECEK HEM OKUNABİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çocukların masallara kolayca erişebilmesi için mobil uygulama hazırlandı. “Masal Masal Türkiye” adı verilen uygulama sayesinde çocuklar Türk masallarını, illerine veya türlerine göre seçip okuyabilecek. Ayrıca dinlemeyi sevenler için İstanbul Türkçesi ve yöre ağızlarına uygun olarak masallar seslendirilecek.

İçerik ve teknik özellikleriyle benzerlerinden bir adım önde olan uygulama gelen görüş ve öneriler doğrultusunda geliştiriliyor ve yeni Türk masallarıyla zenginleştiriliyor. Sadece Türk çocukları için değil, dünya çocukları için de İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça, İspanyolca ve Japonca çeviri ve seslendirme çalışmalarına devam ediliyor.

HÂLİHAZIRDA 25 MASAL İSTANBUL TÜRKÇESİ VE YÖRE AĞIZLARIYLA SESLENDİRİLDİ

“Türk Masal Külliyatı Projesi”nde bugüne kadar 25 masal İstanbul Türkçesi ve 21 yörenin ağzıyla seslendirildi. Mobil uygulama Bakanlık kuruluşlarında görev yapan bakım personeline tanıtılarak devlet himayesindeki çocukların dinlemesi de sağlanacak. “Türk Masal Külliyatı Projesi” kapsamında bugüne kadar 6.210 masal derlenirken hâlihazırda 2.333 masal denetimlerden geçip genel okuyucunun erişimine açıldı. 127 Türk masalının daha yeniden yazımı tamamlanırken, seslendirme çalışmaları da bir taraftan devam ediyor.

İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR DA PROJEDE UNUTULMADI

Proje kapsamında 10 masal görme engelli çocuklar için Braille alfabesi ile hazırlandı. Mobil uygulama için hazırlanan masallarda işitme engelli çocuklar için de gerekli altyapı çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra çağın gereklerine uygun şekilde masalların animasyona uyarlamaları yapılarak çocuklara ulaştırılacak.

Proje ile Türk anlatı geleneğinin önemli bir parçası olan ancak unutulmaya yüz tutan Türk masallarının koruma altına alınıp gelecek kuşaklara eşsiz bir kültür hazinesi bırakılması hedefleniyor.

Öte yandan, protokol çerçevesinde bu yıl içerisinde tiyatro, kukla, müzik ve diğer güzel sanatlar ile edebiyat alanında çocuklar için çeşitli etkinlikler organize edildi. Bu kapsamda geleneksel Türk kültürünün önemli unsurlarından olan masal anlatıcılığı ve meddahlık geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Masal ve Meddah Şenliği” de düzenlendi.

Yapılan iş birliğince Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından gönderilen “Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler” isimli bin 500 kitabı içeren 300 masal kitabı seti çocuk bakım kuruluşlarına gönderildi.