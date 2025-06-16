Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı medya organlarında yer alan “Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı” haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan “Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı” başlıklı haberle ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlık, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Mayıs ayında bir çocuk evi sitesinde 5 çocuğun çamaşır suyu içtiğini beyan ettiğini, ancak bunun intihar girişimi olmadığını duyurdu.

Olayın ardından çocukların hızla hastaneye sevk edildiğini ve sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Bakanlık, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı. Hastanedeki uzmanlarla ve çocuklarla yapılan birebir görüşmelerde, kendilerine zarar verme niyetlerinin olmadığı tespit edildi. Aynı gün taburcu edilen çocuklar, kuruluşlarına döndü ve psikososyal destek almaya devam ediyor.

“ÇOCUKLARIN YARARI GÖZETİLMELİ”

Bakanlık, bu tür hassas konularda çocukların üstün yararının öncelikli olduğunu vurgulayarak, medya organlarından haberlerin daha dikkatli ele alınmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruması altındaki tüm çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek için titizlikle çalıştığını ifade etti.