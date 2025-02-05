Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesinde 'yaş sınırı' noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubundaki çocuklar için ayrı olmak üzere, iki farklı kademede çalışma yürütüldüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanı'mızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak." dedi. Bakan Göktaş, gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz." dedi.

Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Bakan Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLECEK

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan haberde şu hususlara dikkati çekti:

"Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."

Bakan Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının da altını çizdi. Bakan Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya gelerek, milletvekillerinin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.