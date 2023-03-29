Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, etkili olan fırtınaya rağmen evlat nöbetini bu hafta da kararlılıkla sürdürdü.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden aileler evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Evladına seslenen acılı baba Şemsettin Özcan, HDP’nin bütün Kürtleri kandırdığını ifade ederek, “6 yıl önce HDP benim çocuğumu kaçırıp PKK’ya verdi. Ben de çocuğumu HDP’den istiyorum. Bu çocuklarımızı kaçırıp nereye verdiler. İleriki günlerde HDP başa geldiği zaman bizi nerelere satacak acaba. Türk bayrağının altında kim olursa olsun hainlik yaparsa Allah belalarını versin. Devletine hizmet vermezsen kimlere vereceksin. Bizler çocuklarımızı HDP’den almayana kadar burayı terk edip gitmiyoruz. HDP’nin arkasında kim varsa dönsünler. Bu bayrağımız altında yaşayıp hainlik yapıyorlar. Eğer bunlar ülkemize hainlik yapıyorsa meclise girmeye de hakları yoktur. Bütün Kürtleri kandırıyorlar. Boş vaatler verip çocuklarımızı kandırıyorlar. Çocuklarımızı bizden alıp Amerika ve İsrail’e satıyor. Bunların Türklük ile ilgisi yoktur. Hain vatandaşlık yapıyorlar. Kim onlara oy verirse onlardan farkı kalmıyor. Biz HDP’lilerden para-pul istemiyoruz, sadece çocuklarımızı geri vermelerini istiyoruz. Herkesin çocuğunu versin kendi evinde yaşasınlar. HDP’nin yaptığının Kürt davası ile bir ilgisi yoktur. Bunların davası Amerika davasıdır. Burada Türk Bayrağı var. Bu bayrağın altında yaşayıp hainlik yapıyorsa Allah onun belasını versin. Ben buradan çocuğumu da sesleniyorum. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Gelin bizler Türk vatandaşıyız, Amerika vatandaşı değiliz” dedi.

Oğluna teslim ol çağrısında bulunan Naciye Sönmezyıldız ise “Osman oğlum benim sesimi nerede duyuyorsan gel devletine teslim ol. Oralarda sizin işiniz yoktur. Oralar sizin memleketiniz değil, akrabalarınız orada değil. Bu HDP sizi kandırıyor. Gelin devlete teslim olun. Devletimiz her türlü desteği vererek sizlere sahip çıkacaktır. Hiçbir işkence ya da zulüm yok. Yeter ki gelin teslim olun” ifadelerini kullandı.