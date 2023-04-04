Kocaeli'de otizmli bireylere ve yakınlarına umut olacak Otizm Spor ve Yaşam Evi hizmete başladı.KOCAELİ (İGFA) - İlk eğitim gününe çocuklarıyla birlikte katılan aileler, Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin bu kente değer katacağını ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halka dokunan projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde Otizm Spor ve Yaşam Evi’ni faaliyete geçirdi. Öncelikle otizmli bireylerin sonrasında da tüm engelli grupların faydalanacağı; Kocaeli’de ilk ve tek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde ilk eğitim gününe çocuklarla birlikte aileler de katıldı. Aileler, bu merkezin kente büyük katkı sağlayacağını belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

“OTİZM DOSTU BİR BAŞKAN”

Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Sevdiye Fidan, “25 yaşında otizmli oğlum var. Burası otizmli çocuklarımız için çok ideal bir yer, Fatma Başkanımız belediye başkanı olmadan önce de derneğimizi ziyaret etmişti. Otizmli çocuklar için böyle bir yer kuracağı için söz vermişti, sözünü de tuttu. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi zaten otizm dostu bir başkan. Böyle bir proje ile umuyoruz ki her şey çok daha farklı olacak. Çok teşekkür ediyoruz ”dedi.

“TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURACAK”

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı Özel İlkin Kılıçaslan, “Otizmli bir meleğe sahibim. Toplumda bir farkındalık yaratmak adına böyle bir merkeze gerçekten çok ihtiyaç vardı. Fatma Başkanımız milletvekilliği döneminde söz verdiği gibi sözünü yerine getirdi. İzmit’te böyle bir merkez açıldı çok beğendik. Bahçesi müthiş; çocuklarımızı topluma katmak adına çok güzel etkinlikler olacağına inanıyorum. Böyle bir merkez açıldığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum. El verin hayat bulsunlar, el verin hayata tutunsunlar. İşte bu slogana yakışan bir merkez olmuş” diye konuştu.

“AİLELERİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK”

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Hüseyin Necdet Gümüş, “Burası çok güzel bir merkez olmuş. Ailelerimizin yükünü hafifletecek. Çünkü eğitim bizler için maddi olarak bir külfet ama bu merkez sayesinde bizim yükümüz hafifleyecek. Fatma Başkanımızın otizme olan hassasiyetini çok iyi biliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Bize çok büyük destekler sağlıyor. Açtığı kurumlar da YADEV gibi bizim için çok önemli. Biz de bu projelere katkımızı göstereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLSUN”

Çocuğunun Otizm ve Spor Merkezi’nden faydalanacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren İsa Ezber, “Bu merkez için Gölcük’ten geliyoruz. Otizm Spor ve Yaşam Evi’ni gezdik. Hem içi hem dışı otizmli çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e otizmli çocuklar adına teşekkür ediyoruz. Ayıca diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Çocuklarının hayata karışması için böyle bir merkeze ihtiyaç olduğunu belirten Münevver İnanç, “Otizm Spor ve Yaşam Evi; kapalı alanı, bahçesi ve tüm imkanlarıyla çok güzel bir merkez olmuş. Bahçesine bayıldım. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bu merkezi İzmit ve Kocaeli’de tek. Bütün yetkililerin bu merkeze dikkat çekmesi gerekiyor. Biz çocuklarımızın hayata karışmasını istiyoruz. Fatma Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Saffet Kızıltan ise merkezin farkındalık yaratacağını belirterek, “Bu tarz bir merkezin kurulması bizim için gerçekten çok güzel ve anlamlı. Otizm farkındalığı oluşturmak ve çevremizdeki insanların bilgilendirilmesi adına yapılmış güzel bir merkez. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyoruz. Umarım ilerleyen günlerde faydalarını göreceğiz” dedi.