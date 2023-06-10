Enuygun.com’un verilerine göre LGS’den sonra sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışları yüzde 120 arttıİSTANBUL (İGFA)- Bir yıllık yoğun çalışmanın ardından LGS’ye giren öğrenciler sınavın bitmesiyle dinlenmeye başladılar. Velilerin büyük bir çoğunluğu ise bu yoğun dönem ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladı. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com’un verilerine göre LGS’den sonra sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışları yüzde 120 arttı.

Liselere Geçiş Sistemi ya da daha çok kullanılan ismiyle LGS sınavı 4 Haziran tarihinde sona erdi. Hayal ettikleri liseye girmek için bir yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışan öğrenciler, sınavın bitmesiyle birlikte rahatladılar. Çocukları sınava giren velilerin büyük bir kısmı ise sınavın ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladılar. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com’un verileri sınavın hemen sonrasındaki 5-7 Haziran aralığında sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışlarının bir önceki ay aynı döneme göre 0 arttığını gösteriyor.