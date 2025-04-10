Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı ve 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü’nün fedakâr personeli tarafından Malhun Hatun İlkokulu’nda kurulan kütüphane, düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - “Ailemizin Polisi Okulda” projesi kapsamında hayata geçirilen anlamlı etkinliğe, Valimiz Sayın Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl Hanımefendi  ve il protokolü katıldı. Açılışta, öğrencilere kitap sevgisi aşılanmasının ve polis-halk kaynaşmasının önemine vurgu yapıldı.

Mimar Sinan Evi müzeye dönüşüyor! Mimar Sinan Evi müzeye dönüşüyor!

Öğrencilere armağan edilen kütüphane, eğitim hayatlarına değerli bir katkı sunarken, aynı zamanda polis teşkilatının toplumsal duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İGF