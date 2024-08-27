Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen "Ulaşım Desteği"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da süreceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi. Programın 2022 yılında hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Göktaş, destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını vurguladı.

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin gidiş-dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 lira olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık." diye konuştu.

BAŞVURULAR SYDV'LERE YAPILIYOR

Bakan Göktaş, destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini hatırlattı.