Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde gerçekleşen törende Avrupalı uçak üreticisi Airbus’ın A320 ailesinin bütün uçakları için Sec18/19 Gövde üretimini tanıttı.ANKARA (İGFA) - TUSAŞ, Airbus’ın A320 ailesinin bütün uçakları için üretilen ilk Sec18/19 gövde üretiminin teslim töreni gerçekleştirildi.

Yapısal alanda bugüne kadar yarım asra yakın tecrübesi bulunan Türk Havacılık Uzay Sanayii, deneyimli ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında önemli başarılara ve çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Proje süresince değişen şartlara hızlı adapte olabilme yeteneğini bir kez daha ortaya koyan TUSAŞ, mühendislik, sanayileşme ve karmaşık hava yapısallarının imalatındaki tecrübeleri sayesinde üretimini zamanında ve kusursuz şekilde gerçekleştirmiş oldu.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ‘’Kendi ürettiğimiz özgün ürünlerin yanı sıra yeni iş paketleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Airbus ile uzun süredir devam eden iş birliğimiz çerçevesinde ürettiğimiz parçayı tesislerimizde tanıtmanın gururu içerisindeyiz. Hızlı gelişen ve anlık müdahale gerektiren durumlarda doğru kararlar alarak üretimini zamanında gerçekleştiren çalışma arkadaşlarıma üstün gayretleri için şükranlarımı sunuyorum.’’ dedi.