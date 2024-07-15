Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, yaz turnesine tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Ajda Pekkan, tüm biletleri tüketen ve konser alanını tıklım tıklım dolduran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Sahnesine ve kıyafetlerine her zaman özen gösteren Süperstar, “Sahne illüzyon ister” dedi. Sahnede merhum Fikret Şenes’i anan Pekkan, “Bu akşam söyleyeceğim en güzel şarkılarımın efsane yaratıcısı Fikret Şenes’i rahmetle anıyorum” dedi. Burcu Sedef imzalı kırmızı bir kıyafet ile sevenlerinin karşısına çıkan başarılı sanatçı, muhteşem yorumuyla seslendirdiği şarkılara binlerce hayranı coşkuyla eşlik etti. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Süperstar, dansları ve harika performansıyla bir kez daha parmak ısırttı. İki saat süren konserini alkışlar eşliğinde noktalarken müzikseverlerin yoğun isteğini de kırmayarak bis yaptı.

Kaynak: igf