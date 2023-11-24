Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJET'in lansman töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek ve küresel marka değerini çok daha yukarılara taşıyacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulda Sabiha Gökçen Havalimanında düzenlenen AJET Lansman Törenine katıldı.
Törende konuşan Bakan Uraloğlu, 2008 yılında Türk Hava Yollarının (THY) bir alt markası olarak kurulan ANADOLUJETin pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında devam edeceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanının faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pistin tamamlandığını ve çok kısa bir zaman sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, havayolu ulaşımının en konforlu ve en hızlı ulaşım yolu olduğunu belirterek, "Coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz; havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir" dedi.
Havayolu taşımacılığı sektöründe Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak hedefiyle hareket ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Ülkemizi artan rekabet, cesaretlendirici politikalar ve adeta örnek niteliğinde uygulamalarımız sonucunda; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük dedi.
DIŞ HATLARDA UÇUŞ AĞIMIZA 283 YENİ NOKTA EKLEDİK, ARTIK 130 ÜLKEDE 343 NOKTAYA UÇUYORUZ
Havayolu sektöründe yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, 2002den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26dan 57ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Böylelikle son 21 yılda %472lik artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayımızı da %270 artışla günümüzde bin 813e ulaştırdık diye konuştu.
İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA 1. DÜNYADA 7. SIRADA
Rekorlarla adından söz ettiren İstanbul Havalimanının verdiği hizmetle de ön plana çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanımızda açıldığı günden bu yana 177 milyonu aşkın yolcu trafiği gerçekleşmiştir. İstanbul Havalimanımız Avrupada 1., Dünyada 7. Sıradadır. ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu ayrıca, yapım aşamasındaki Çukurova Bölgesel, Yozgat ve Bayburt Gümüşhane Havalimanları ile yenilenen Trabzon Havalimanında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
SABİHA GÖKÇENDE 2NCİ PİST TAMAMLANDI
Bu arada Konuşmasında, Sabiha Gökçen Havalimanının da yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Havalimanımızın faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak 2.pistimizi tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açmayı planlıyoruz. dedi.
Bakan Uraloğlu, 2008 yılında THYnin bir alt markası olarak kurulan AnadoluJetin, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında devam edeceğini bildirdi. Uraloğlu, "Anadolujetin Uçmayan Kalmasın mottosuyla başlattığı misyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, gelecek vizyonunda ülkemizin turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla markamızı yeniliyoruz." dedi.