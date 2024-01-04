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AK Parti, 5 Ocak'ta sona erecek 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatlarının 31 Ocak saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptı.

Yavuz açıklamada, 5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.