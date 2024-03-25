AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’de yaşayan Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van, Erzurum, Mardin, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Bingöl ve Malatyalılar ile birlikte iftar yaptı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Adayı Savran, STK’lar ve toplumun çeşitli kesimleri ile buluşmalarını sürdürüyor. Savran, bugün Nevşehir’de yaşayan Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van, Erzurum, Mardin, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Bingöl ve Malatyalılar ile birlikte iftar yaptı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan’ın da katıldığı programda konuşan Savran; “Bizim bu coğrafyada kökleri çok eskilere dayanan bir kader birlikteliğimiz var. Doğu batı demeden tüm şehirlerimiz bizimdir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği bu güzel Ramazan akşamında, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van, Erzurum, Mardin, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Bingöl ve Malatyalı hemşehrilerimizle iftar yemeğinde buluştuk. Bizimle birlikte olup bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan bütün kardeşlerime ve ağabeylerime teşekkür ediyorum.” dedi.