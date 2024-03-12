AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, bugün Zahire Pazarı ve Sanayi Sitesi içerisindeki esnafları ziyaret etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, haftanın ilk günü seçim çalışmalarını sürdürdü. Savran, sabah erken saatlerde ilk olarak Zahire Pazarı’nı ziyaret etti. Burada beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile birlikte ziyaret ettiği işyerlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek projelerini paylaşan Savran, esnafların talep ve görüşlerini dinledi.

Savran öğleden sonra ise AK Parti Milletvekilleri Özgün, Çalışkan ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile birlikte sanayi esnaflarını ziyaret etti. Gün boyu sanayi içerisinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Savran, iftar öncesinde de Bekdik Mahallesi’nde, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı yöneticileri ile birlikte vatandaşlara ramazan pidesi ikramında bulundu. Burada çocuklara da şeker dağıtan Savran, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Savran, ramazan ayının ilk iftarını ise Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Umut Evleri’ndeki çocuk ve gençlerle yaptı.

Savran; “Her zaman güven ve desteklerini hissettiğimiz hemşehrilerimizinn teveccühüyle 31 Mart'ta yeni bir zafer imzası atacağız inşallah. Şehrimizin dört bir yanına dokunmaya, hizmet götürmeye devam edeceğiz.” dedi.