AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “İlk günkü aşk ile hizmet sevdamızı vatandaşlarımızın desteği, güveni ve dualarıyla sürdürüyoruz” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretlerinin yanı sıra mahalle gezileri ve ev ziyaretleriyle toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. AK Parti’nin çeşitli kademelerindeki yöneticilerin de katıldığı ziyaretlerde projelerini vatandaşlarla paylaşan Savran, destekleri için Nevşehirlilere teşekkür etti.

Savran, “İlk günkü aşk ile hizmet sevdamızı vatandaşlarımızın desteği, güveni ve dualarıyla sürdürüyoruz. Hep birlikte, şehrimizi daha da ileriye taşıyacak projelere imza atacak, Nevşehir'mizin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak, bütün şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak, milletimizin refahı ve mutluluğu için çalışacağız.” diye konuştu.