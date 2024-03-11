AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, "Ramazanın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Adayı Savran, ramazan ayının ilk teravih namazını Bekdik Mahallesi’nde Vaiz Osman Yılmaz Camii’nde kıldı. Namaz çıkışında mahalle sakinleri ile sohbet ederek ramazan aylarını tebrik eden Savran, AK Parti Gençlik Kolları yöneticileri ile birlikte vatandaşlara lokma ve meyve suyu ikramında bulundu.

İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Savran, “Ramazan ayımız, yaralı kalplerimize merhem, ruhlarımıza şifa olsun. Tüm hemşerilerimin ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.