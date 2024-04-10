Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da yer aldığı AK Parti İl Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak parti teşkilat üyeleri ile bayramlaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gerçekleşen coşkulu bayramlaşma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, il yönetim kurulu, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş AK Parti Kayseri teşkilatı kurulalı 23 sene olduğunu ve 46 kez dinî bayramı idrak ettiklerini dile getirerek, “46 kez bizi bir araya getiren Rabbime hamd olsun. 18 sandık önümüze geldi, 17’sinde birinci olarak çıktık. 18’inci de ilk defa ikinci olarak çıktık” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasiyi içselleştiren bir genel başkan olarak hizmet verdiğini ifade etti. Elitaş, bu bayramda birlik, beraberlik ve kardeşliğin artması temennisinde bulunarak, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise neredeyse 30 yıldır beraber olduklarını ve kutlu kervanın devam ettiğini dile getirerek, “30 yıl önce çıktığımız bu yolda Allah’a hamd olsun hizmetle dolu, gerek şehrimize, gerek insanımıza, gerek ülkemize hizmet dolu dolu günler geçirmeye devam ediyoruz” dedi ve vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu vurguladı, vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Özhaseki, zor bir coğrafyada yaşadıklarını dile getirerek, zorlukların üstesinden birlikle üstesinden geldiklerini ve daha çok çalışacaklarını paylaştı. Özhaseki vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nın hem Kayseri hem camia hem insanlık hem de İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Allah’a şükürler olsun huzur şehri Kayseri’de bir bayramı daha idrak ediyoruz. Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz. Ramazan ayımızı geride bırakıyoruz. Teravihleri ile oruçları ile iftarları ile sahurları ile muhabbetleri ile bünyesinde barındırdığı seçimi ile şükrederek bu günlere geldik. Ve inşallah bundan sonra da yine birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde önümüzdeki dönemlerde el ele, gönül gönle, değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde, belediye başkanı kardeşlerimizi de bağrımıza basarak, değişik siyasi partilerden seçilenler olabilir, 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizi yine yanımıza alarak çalışacağız. Çünkü şehrimizin insanlarını seviyoruz, şehrimizin insanlarına inşallah hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Elbette gönüllerde yer etmeye devam edeceğiz diyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç daha nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise orucun Ramazan’dan sonra başlayacağını vurgulayarak, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Zorlu bir seçim dönem atlattıklarını dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da sanki yarın seçim olacakmış gibi tekrardan çalışmaları gerektiğini söyleyerek hayırlı bayramlar diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek vatandaşlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bayramların büyükleri güzel olduğunu ifade ederek, “Tabi bayramlar büyüklerimizle güzel. Çok şükür sayın bakanlarımız burada gene başkan vekilimiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız burada, Memduh Başkanımız burada büyüğümüz olarak. Milletvekillerimiz burada. Eskiden beri bizde kalan bir adettir, bir töredir, bir gelenektir, büyüklerle bayram kutlamak gerçekten çok önemli. Bizleri yalnız bırakmadılar” diye konuştu ve teşekkür etti. Üzüm, AK Parti’nin demokrasinin en üst düzeyde temsil edildiği bir kurum, kuruluş ve önemli bir parti olduğunu dile getirerek, herkesin bayramını da tebrik etti.

Konuşmaların ardından partililer ile bayramlaşma törenine geçildi.