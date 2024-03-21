AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Biz oradan oraya sekerek menfaatimiz için, makam hırsı için dönecek, fırıldaklık yapacak adam değiliz. Ok gibi, dimdik, dosdoğru duruyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Adayı Savran yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez şehrin en önemli problemleri olarak gördüğü çevreyolu, sanayi ve kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalara başladığını ve bunlarla ilgili önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Bu üç sorununu da çözmek için belediye başkanlığına yeniden talip olduğunu kaydeden Savran, “4 Şubat’ta başkan oldum 6 Şubat’ta bunların çözümü için çalışmaya başladım. Hem Çevre Yolu, hem Sanayi hem de Kentsel Dönüşüm Projeleri’nde artık çözüme bir adım kaldı. Bunu birlikte yaşayacağız. Benim aday olmak istememin en büyük nedeni de bu. Ben bu şehre belediye başkanı olarak hizmet etmek nasip olmuş bir insanım. Bu şehrin evladıyım ve bu şehrin en önemli 3 sorunu ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptım. Belli bir mesafeye geldik. Son aşamasında da görevde olmak istiyorum. Bu gururu vatandaşlarımız ile birlikte yaşamak istiyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli.” diye konuştu.

“MAKAM İÇİN ORADAN ORAYA SEKENLERDEN OLMADIK”

Milletin güvenine layık olmak için büyük bir gayretle çalıştığını vurgulayan Savran, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ben belediye başkanlığını bir makam olarak görmüyorum. Ben belediye başkanlığını farklı amaçlarla kullanacak biri de değilim. Ben hiçbir zaman makam derdinde olmadım. Ben doğduğum, büyüdüğüm, beni yetiştiren şehre hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bunun yanında yıllardır çözülemeyen sorunları çözmenin gururunu yaşamak istiyorum. 3 yıldır tek kelime yalan, yanlış konuşmadık. Eğer çıkarırlarsa ben özür dilerim. Koysunlar sanayi ile ilgili üç yıl önce, bir yıl önce ne konuştuysam ortaya. Şimdi ben aynısını konuşuyorum. Biz adamına göre davranacak insan değiliz. Biz oradan oraya sekerek menfaatimiz için, makam hırsı için dönecek, fırıldaklık yapacak adam değiliz. Ok gibi, dimdik, dosdoğru duruyoruz. Biz milletin oylarına, milletin güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Güvenen insanları yarı yolda bırakanların eksikliklerini tamamlayarak bunları yapıyoruz. Delikanlı adam kaçmaz. Her türlü zorlukla mücadele eder, aslan gibi koyar kendini ortaya ya ölür ya başarır. Öyle geri adım atıp ta sonra farklı yerlerde farklı laflar konuşarak ortalıkta gezmez. “