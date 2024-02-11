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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Bilecik’te İlçe belediye başkan adaylarını tanıttıPazaryeri Gündem / BİLECİK İGFA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik'te AK Parti’nin ilçe belediye başkan aday tanıtımını gerçekleştirdi

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında konuşma yapan Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, “AK Parti olarak yerelden genele güçlü ve sıkı bir teşkilatlanma kurduk. Halkımızla iç içe, gönül, gönüle olduk. İnsan odaklı bir eser siyaseti anlayışını her alanda hakim kıldık. Teşkilatımızın emektarları bilirler ki bu iş gönül işidir, gönül kazanma işidir. Gönüller kazanmadan, gönüller yapılmadan, gönüller inşa edilmeden millete hizmet edilemez.

Bilecik’te İnşallah 11'de 11 yaparak yine rekora imza atacağımıza inanıyorum. Bilecik'in merkezinde ve ilçelerinde AK Parti Belediyeciliği ve Cumhur İttifakı belediyeciliği kazanacak. . Biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimine hazırız ve son derece kararlıyız. Cumhur ittifakı adaylarımızın kazanması için teşkilatlarımız sürekli sahada olacaklar ve 31 Mart akşamında ülkesine hizmet için yarışan her bir adayımız başkanlıkları kazanacak inşallah” dedi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman’ın konuşmasından sonra ilçelerin adayları tanıtıldı.

Pazaryeri Belediye Başkan Adayı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkan Adayı Hayri Suer, Osmaneli Belediye Başkan Adayı Münür Şahin, Bozüyük Belediye Başkan Adayı, Hüsnü Ersoy, Söğüt Belediye Başkan Adayı Ferhat Durgut, İnhisar Belediye Başkan Adayı Nihal Arslan, Yenipazar Belediye Başkan Adayı Güray Karamankaya tanıtılırken, Bayırköy beldesi Burak Erberber, Vezirhan beldesi Kemal Gergin, Dodurga beldesi Selim Tuna olarak açıklandı.