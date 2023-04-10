AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından, Kestel İlçe yönetiminin düzenlediği teşkilat iftarına katıldı.BURSA (İGFA) - İftar yemeğinde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu belirterek, "Geçen 20 yıllık sürede, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde yapılanlar kadar icraatımız var. Bunu hangi vatandaşımız inkar edebilir ki? Bize düşen, bunu vatandaşlarımıza doğru anlatabilmek” dedi.

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından, AK Parti İl Yönetimi ve Milletvekili adaylarından Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yıldırım ile birlikte Kestel İlçe Yönetiminin düzenlediği iftar yemeğine teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Seçim sandık kurulu üyeleri, teşkilatta bu güne kadar görev yapmış başkan ve yöneticiler ile mahalle başkanlarının katıldığı yemekte konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, “Biz, sıradan bir siyasi parti değiliz. Biz bir dava partisiyiz. En büyük derdimiz davaya sahip çıkmak. Seçim çalışmalarımız boyunca da, bunu ön plana çıkartacağız. Bu süreçte hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Bu akşam aramızda olan sandık kurulu görevlisi arkadaşlardan, diğer tüm teşkilat mensuplarımızın her birine. Seçim sandıkta kazanılır. Çünkü orada yapılan hatalar, sonrasında çok az oyla da olsa seçim kaybettirebiliyor. Bunları da yaşadık, biliyoruz” dedi.

AK Partinin 21 yıllık iktidar sürecinde Cumhuriyet tarihinin 100 yıllık geçmişindekine eşdeğer icraatları olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Bu gün sahip olduğu imkanların çoğunu AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde etiğimizi hangi vatandaşımız inkar edebilir ki? Bize düşen de bu emanetlere sahip çıkarak, bunları vatandaşımıza anlatmak. Bizler bir dava partisinin üyeleri ve hizmetkarıyız. Birer emanetçi olarak, bu emanete sahip çıkmak hepimizin görevi. Eğer bu yapılanları anlatmaz, susarsak, bizim de PKK yandaşlarından bir farkımız kalmaz. Bunun için boş geçirecek bir dakikamız bile yok. 35 günde bunları vatandaşlarımıza anlatacağız. Seçim günü de sandıklara sahip çıkacağız. O gün, milletvekilimiz de il başkanına hepimiz görevliyiz. Önümüzde az bir zaman kaldı, inşallah yapacağımız çalışmalarla seçim gününü düğün gününe çevirelim. Birilerinin ayaklar altına aldığı seccadelerde, şükür namazımızı kılalım” diye konuştu.

AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, ise düzenledikleri iftar yemeğinin bir anlamda aslında Türkiye’nin geleceğini oylayacağımız 2023 seçim çalışmalarıyla ilgili bir istişare toplantısı olduğunu belirtti.

Başkan Demir, kendilerine düşenin 20 yılda yapılanları vatandaşlara doğru şekilde anlatmak, milletin emaneti olan oylara sahip çıkarak çalışmalarını seçim zaferiyle taçlandırmak olduğunu söyledi.