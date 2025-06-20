AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, CHP’nin ekonomi eleştirilerine yanıt vererek, Türkiye ekonomisinin uluslararası kuruluşların raporlarıyla desteklenen büyüme hedeflerine uygun şekilde ilerlediğini vurguladı. Kılıç, işsizlik oranlarının son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve kepenk kapatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP’nin ekonomiyle ilgili araştırma önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, muhalefetin “Türkiye ekonomisi battı, tükendi” şeklindeki eleştirilerinin haksız olduğunu savundu.

Milletvekili Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat odaklı stratejik sektörlere tam destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

“ULUSLARARASI RAPORLAR TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNİ TEYİT EDİYOR”

Kılıç, OECD, IMF ve Dünya Bankası’nın 2025 büyüme tahminlerini dünya ekonomisi için yüzde 3,3’ten yüzde 3,1’e çekerken, Türkiye için yüzde 2,6’dan yüzde 3,1’e yükselttiğini belirtti. 2026’da ise Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9’luk büyümeyle potansiyeline döneceğinin öngörüldüğünü aktardı. Nisan 2025 itibarıyla yıllık ihracatta yüzde 2,7 artış, dış ticaret açığında ise yüzde 6,8’lik (6,4 milyar dolar) azalma kaydedildiğini vurgulayan Kılıç, işsizlik oranının Mart 2025’te yüzde 7,9 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve son beş yılda 4 milyon 578 bin yeni istihdam yaratıldığını söyledi.

“ESNAF KEPENK KAPATMIYOR, AÇILAN İŞLETME SAYISI ARTIYOR”

Muhalefetin “Esnaf kepenk kapattı, işletmeler batıyor” iddialarını yalanlayan Kılıç, TESK verilerine göre 2025’in ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkâr sicil sayısının yüzde 15 arttığını, kapanan esnaf sayısının ise yüzde 5,2 azaldığını belirtti. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 9,6 artarken, kapanan işletme sayısının yüzde 12,3 düştüğünü ifade etti. Adalet Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre iflas dosyalarının yüzde 37,7 azaldığını kaydeden Kılıç, “Rakamlar, muhalefetin çizdiği olumsuz tabloyu yalanlıyor” dedi.

“TİTİZLİKLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ve tüm kurumlarla süreçlerin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

CHP’nin önergesini samimi bir çözüm arayışından uzak bulduklarını belirten Kılıç, “Türkiye ekonomisi, belirlenen program dahilinde güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor” diyerek konuşmasını tamamladı.