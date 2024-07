Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen 'Gündem Özel' programına bu hafta AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen konuk oldu.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gündem Özel programında Bursa'nın yol haritası değerlendirildi.

Sokak hayvanları yasa teklifi görüşmelerine ilişkin toplum sorunlarına çözüm üretmekle mükellef olduklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Sorunlara ve beklentilere karşılık vermek konusunda Ak Parti olarak halkımız güvenini her seçimde ortaya kydu. Sokak hayvanları meselesi, toplumda infial yaratmıştır. Her yaratanı yaratılandan öteri severiz anlayışına sahip bir milletiz. Hiçbir canlıya sebepsiz yere zarar verilemez. Plansız şehirleşme, sanayinin hızlı gelişmesi gibi alanlarda olduğu gibi insanloğlu doğaya zarar veriyor. Doğal dengenin bozulmasından dolayı birçok problemle karşı karşıyayız. Canlı dünyasında da maalesef, hayvanların dünyasına da müdahil olduk. Popülasyondaki olumsuz gelişmeler, insanoğlunun can güvenliğini de tehlileye atıyor. Bu tür problemin varlığını kimse inkar edemez. Hayvanları Koruma Kanunu ile değişiklik çalışmamız, aslında onları koruma altına almak amaçlıdır. Ak Parti olarak bu sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Sokak hayvanlarının kendilerine uygun ortamlarda yaşayabilmesi gibi birçok çözüm önerisi var ama biz sadece hayvanları 'uyutacağız' diye bir algı oluştu. Salgırgan ve psikolojileri düzelmeyen hayvanların uyutulması gerektiğine inanıyoruz. Aslında bu mesele birçok Avrupa ülkesinde var olan bir şey. Bizler de doğru bir çözüm yoluyla en doğru politikaları yapacağımızı ümit ediyorum." dedi.

SON SÖZÜ MİLLET SÖYLER

Ak Parti'nin 31 Mart sonrası yaptığı çalışmalara değinen Özen şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin sandık başında verdiği karar hepimizin başının tacıdır. Ak Parti'nin yaklaşık 22 yıllık süreçte halkın teveccühünü kazanmasının en önemli temeli vatandaşın verdiği mesajları doğru anlayıp hayata geçirmesi oldu. Ekonomik koşullar noktasında da bazı zorluklar ortaya çıktı ve bizler de nasibizimi aldık. Başka ekonomi yönetimi olmak üzere birçok alanı başarıyla yönetip iyi noktaya getirdiysek ne mutlu bize. Toplumumuzun yeni politikalar ile ilgili beklentilerini de iyi okumak gerekiyor. Başka genel merkez olmak üzere yerelde de bizler yeni bir yol haritası ile süreci iyi bir şekilde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum. Ak Parti olarak yenilikçi biz anlayışımız var. Yaklaşık 10 ay önce yapılan seçimde halkımız kararını verdi, güvenini ortaya net bir şekilde koydu. Bizler de hiçbir zaman milletimizi suçlayıcı bir tavır koymadık, koyamayız. Bugün baktığımız her yerde Ak Parti'nin yerel yönetim anlayışının hizmetini görmekteyiz. Yeni yönetimin de somut hiçbir adımını atmadığını da üzülerek söylemem gerek. Bursa büyüyen, göç alan bir şehir. Dolayısıyla yerelde durma lüksünüz yok, mutlaka yeni projeler yapmak zorundasınız. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanını izliyoruz. Bursa'nın faydasına olacak projeleri destekleyeceğimizi de ifade ettik."