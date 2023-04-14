AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 28. Dönem Bursa Milletvekili adaylarını Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda kamuoyuna tanıttı. Bursa'nın sadece bir vekil adayı olarak değil, bu şehre eserler kazandırmış olan bir evladı olarak tüm enerjisini Bursa'ya vereceğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2. Bölge 1. Sıra adayı Mustafa Varank, "Benim için artık en sevdiğim pide cantıktır. Ben de artık Heykel'e gitmeyeceğim, Heykel'e çıkacağım" dedi. AK Parti Bursa'dan 'Türkiye irtifa kaybetmesin' mesajı verdi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 28. Dönem Bursa Milletvekili adaylarını Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda kamuoyuna tanıttı.

Teşkilatımız ve Milletvekili adayları tanıtım toplantısı önceinde Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret ettiler.

Merinos AKKM'de yoğun katılımın olduğu aday tanıtım toplantısında ilk konuşmaları AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı.

GÜRKAN: "BURSA'YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Açılış konuşmalarını AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan yaptı.

15 Mayıs sabahı vatandaşların teveccühü ile çok farklı bir güne uyanacaklarını belirten Başkan Gürkan, yeni seçilecek ve görevine devam edecek her bir milletvekilinin de Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Seçim çalışmalarını 1 yıl önce başlattıklarını açıklayan Gürkan, şimdi adaylarımızla birlikte tüm teşkilat üyelerimizle birlikte tüm kapıları çalarak yapacaklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de hani birilerinin ayaklar altına aldığı seccadeler var ya, o seccadelerde şükür namazları kılacağız inşallah. Yeni dönemin milletvekili adaylarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AKTAŞ: "BURSA BİZİ BUGÜNE KADAR MAHÇUP ETMEDİ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 27. Dönem'de AK Parti'ye hizmet etmiş, daha önceki vekillerimiz gibi gönüllerde iz bırakan milletvekillerine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

"Dışarıda 'Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilir miyizin' hesabını yapanlar çok iyi biliyorlar ki, bizim sadece işimiz hizmet ve bu millet" diyen Başkan Aktaş, "Onların tek derdi var. Acaba yıllardan beri bu ülkeyi başarıdan başarıya koşturan Erdoğan'ı yolundan edebilir miyiz? Bursa bizi bugüne kadar hiç mahçup etmedi. Hem vekil sayısıyla, hem de Cumhurbaşkanı oy oranıyla Bursa bizi bir kez daha mahçup etmeyecektir" diye konuştu.

Bursa 2. Bölge'den adayların tanıtımına geçildi. Milletvekili adayları tek tek özgeçmişleri sonrasında selamlama konuşması yaptı.

Tanıtım toplantısında son konuşmalarını ise birinci sıra adayları olan Bursa 2. Bölge'den aday olan aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bursa 1. Bölge'den Efkan Ala yaptı.

https://youtu.be/duHtzIYf2D0

BAKAN VARANK: BURSA İÇİN YENİ HAYALLERİMİZ, YENİ HEDEFLERİMİZ VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2. Bölge 1. sıra adayı Mustafa Varank, Bursa'daki emanete sahip çıkmanın onur meselesi olduğunu belirterek, 20 yılda bu şehre yapılan hizmetlerin en yakın şahitlerinin Bursalılar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, Bursa, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yakından takip ediliyor. Son 20 yılda bu şehre 175 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bakanlık dönemimde en sık ziyaret ettiğim şehirlerin başında geliyor. 200 binden fazla kardeşimiz Bursa'daki organize sanayi bölgelerinde istihdam ediliyor. 3 endüstri bölgesi, ar-ge ve teknokentlerle Bursa'nın rekabet gücünü arttırdık. Kalkınma Ajansı ile şehrin potansiyelini yükseltecek yatırımlar yaptık. Her mahalle, her köyünde hizmetlerimiz var. Bursa'yı biz yalnız bırakmadık, Bursa'da bizi yalnız bırakmadı. Bursa için yeni hedeflerimiz var, yeni hayallerimiz var. Togg gibi markayı çıkaran Bursa sanayisini milli teknoloji hamlesinin başkenti yapmak için gayret edeceğiz. Nice Togg gibi markalar çıkaracağız. Mevcut OSB'leri çevreye saygılı OSB'lere dönüştüreceğiz" dedi.

Konuşmasında Bursaspor vurgusu da yapan Bakan Varank, Bursa'nın spordaki marka değerini yükseltmek için de çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Tüm bunların hayal olarak kalmamasının tek nedeni olduğunu belirten Bakan Varank, "O da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çelik iradesidir. O yüzden biz ne diyoruz? 'Kumar masalarından lider çıkmaz. Lider, iş başında belli olur' diyoruz." dedi.

"EN SEVDİĞİM PİDE BUNDAN SONRA CANTIKTIR"

Bursa'nın sadece bir vekil adayı olarak değil, bu şehre eserler kazandırmış olan bir evladı olarak tüm enerjimi Bursa'ya vereceğini ifade eden Bakan Varank, "Benim için artık en sevdiğim pide cantıktır. Ben de artık Heykel'e gitmeyeceğim, Heykel'e çıkacağım. Bu şehrin her semtinde Bursalı bir kardeşiniz olarak beni göreceksiniz. İnşallah Togg otomobille bu şehrin sokaklarında hep birlikte dolaşacağız. ben bu yolda tüm teşkilat mensuplarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

EFKAN ALA: TÜRKİYE İRTİFA KAYBETMESİN

Bursa 1. Bölge 1. Sıra adayı Efkan Ala ise, "Geriye baktığımızda çok şey sayabiliriz ama ileriye bakınca yapacağımız daha çok şey var" diyerek, Türkiye irtifa kaybetmesin" mesajıyla Bursalıların gereken desteği vereceğini söyledi.

Tüm adayların konuşması ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

BURSA 1. Bölge (AK Parti) Adayları 1-Efkan Ala

2-Refik Özen

3-Ahmet Kılıç

4-Emine Yavuz Gözgeç

5-Mustafa Yavuz

6-Ahmet Yıldız

7-İrfan Akkaya

8-Ömer Faruk Temiztürk

9-Semih Peksert

10-Mihrimah Kocabıyık

BURSA 2. Bölge (AK Parti) Adayları 1-Mustafa Varank

2-Ayhan Salman

3-Osman Mesten

4-Emel Gözükara Durmaz

5-Muhammet Müfit Aydın

6-Mustafa Yıldırım

7-Fuat Alpaslan

8-Süleyman Çelik

9-Asuman Akçay Sakallı

10-Mustafa Kaya