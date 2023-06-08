AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Tekirdağ Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada yaralandı.Erdoğan DEMİR-EDİRNE(İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba, Tekirdağ Muratlı Çevreyolu Musellim Mahallesi kavşağında iki aracın karıştığı kazada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 22 AZ 022 plakalı C.K idaresindeki araç ile K.U yönetimindeki 59 ND 235 plakalı araç çarpıştı. 22 AZ 022 plakalı araç içerisinde bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler Belgin İba'yı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken ,kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkan İba kaza sonrası yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bir toplantıya katılmak üzere hareket halinde oldukları sırada Tekirdağ-Muratlı yolunda bir kaza geçirdiklerini aktaran Başkan İba, “Çok şükür ufak zedelenmeler haricinde iyiyiz. Endişe edilecek bir durumumuz yok. Bu vesileyle, arayıp soran, merak eden, ancak rutin tetkikler nedeniyle dönüş yapamadığım her bir hemşehrime ve arkadaşıma teşekkür ediyorum. Allah hepimizi kazalardan belalardan korusun" dedi.