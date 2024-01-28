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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir için adaylığı açıklanan Nebi Hatipoğlu'nun şehri Eskişehir'de, ilçe adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'de MHP 4, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi 1'er ilçede aday gösterirken, 8 ilçede ise AK Parti aday çıkardı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’in ilçelerindeki belediye başkan adaylarını Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

31 Mart'ın eser ve hizmet belediyeciliğinin sembolü olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin şehirleri geleceğe hazırlamak gibi bir derdi olmadığını öne sürerek, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Milletin ortak değerlerinin istismarı siyasetinin artık sonuna gelindiğine dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'nin ve şehirlerin kaybedecek bırakın 5 yılı tek bir günü bile yoktur" diyerek, "Hem merkezi yönetim, hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar" mesajı verdi.

Hatırlanacağı gibi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Nebi Hatipoğlu açıklanmıştı.

Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'de MHP 4, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi 1'er ilçede aday gösterirken, 8 ilçede ise AK Parti aday çıkardı.

Eskişehir'in ilçelerindeki adaylar şöyle:

Alpu: Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova: Vahit Kara (AK PARTİ)

Çifteler: Kadir Bıyık (MHP)

Günyüzü: Hidayet Özmen (BBP)

Han: Bekir Belceli (AK PARTİ)

İnönü: Serhat Hamamcı (AK PARTİ)

Mahmudiye: Murat Uçarer (AK PARTİ)

Mihalgazi: Zeynep Güneş (AK PARTİ)

Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı: Özkan Alp (AK PARTİ)

Sarıcakaya: Faruk Güler (YENİDEN REFAH)

Seyitgazi: Erhan Erden (MHP)

Sivrihisar: Hüseyin İlhan (AK PARTİ)

Tepebaşı: Hamid Yüzügüllü (AK PARTİ)