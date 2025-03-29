AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Bilecik’in Pazaryeri ilçesini ziyaret edip Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in konuğu oldu.PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesinde gerçekleşen ziyarette AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz ilçe hakkında Başkan Tekin’den bilgiler aldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın da katıldığı programda ilçede yapılacak yatırımlar konuşuldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz beyi ağırlamaktan mutlu olduk ifadesinde bulunurken, “Bizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getiren Genel Başkan Yardımcımıza belediyemizin çalışmaları hakkında ve ilçemiz için oluşturduğumuz projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Kendisine ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz ilçe Başkanı Yaşar Karabey ile ve ilçede görev yapmış eski dönem başkanlar, il genel ve belediye başkanlarıyla görüşüp, partiye yapmış oldukları desteklerinden dolayı teşekkür etti.