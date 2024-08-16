AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin’in görevden affını istemesinin ardından, ilçe başkanlığı için Murat Müldür ve Erhan Demir aday olarak Genel Merkeze başvuru formlarını vermişti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - -AK Parti Genel Merkezi İlçe Başkanı Mahmut Tekin ve Müldür ve Demir’i genel merkeze davet etti.

Genel Merkeze giden iki aday arasında Erhan Demir, AK Parti İpsala İlçe Başkanı olarak atandı.

Demir’in en kısa sürede yönetim kurulunu oluşturarak genel merkeze onaya göndermesi de bekleniyor.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'da bir mesaj yayınlayarak eski başkan Mahmut Tekin'e, teşekkür, yeni başkan Erhan Demir'e,başarılar diledi.

Kerman mesajında"Ak Parti İpsala İlçe Başkanlığımıza, değerli dava arkadaşımız Sn. Erhan Demir atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı değerli başkanımız, kardeşim Sn. Erhan Demir’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde nice güzel hizmetlere vesile olacağız.

Rabbim yolumuzu açık, davamızı güçlü kılsın"