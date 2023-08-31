AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş’un 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkan aday adaylığı için istifa edeceğinden yerine gelecek isim için temayül yoklaması yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne Koordinatörü Seda Gören Bölük, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba gözetiminde Belediye Başkanları, belde yöneticileri, eski ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Belediye ve il genel meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kollarının katılımı 3 aday ismi yazılmak suretiyle oy kullanıldı.

AK Parti’de Erhan Demir, Hüseyin Sayar, Mahmut Tekin, Hülya Akman, Süleyman Kayaalpli ilçe başkanlığına doldurdukları formla aday olduklarını açıkladılar.

Yapılan görüşmeler ve kullanılan oyların sonuçlarına göre belirlenen üç adayın Ankara’ya davet edilmesi bekleniyor.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, ”Edirne Koordinatörümüz Seda Gören Bölük’le ziyaretlerimize İpsala İlçe Başkanlığımızla devam ettik ve bu ilçemizde de temayül yoklamamızı gerçekleştirdik. İnanıyorum ki, biz İpsala’mızı, İpsala da hak ettiği hizmeti kazanacak!” dedi.