AK Parti İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayları Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtıldı. Seçmeni sandıktan sandığa hatırlayan parti olmadıklarını belirten Erdoğan, tüm illerin ilçe adaylarının tanıtımlarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı iRecep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını tanıtımını gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'un adaylığı 7 Ocak'taki toplantıda açıklayan AK Parti, 18 Ocak'ta da Ankara ve İzmir dahil tüm büyükşehir ve il beledidiye başkan adaylarını kamuoyuna duyurmuştu.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selamlama konuşmasında sahneye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partililere seslendi.
SEÇMENİ SANDIKTAN SANDIĞA HATIRLAMIYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları peyderpey kamuoyuna takdim ettiklerini belirterek, dün Yalova ile başladıkları ilçe tanıtımlarını bugün İstanbul ile sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan, amaçlarının ilçe adaylarının tanıtımını en kısa sürede tamamlamak olduğunu kaydetti.
İSTANBUL'UN HASRETİ SONA ERECEK
İstanbul'un 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un hasreti sona erecek. Bize düşen görev işimizi her zmaan ve her yerde düzgün yapmaktır. Proje ve icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kaalbini kazanmaktır. Bize doğru olursak eri olan zaten belasını bulur" diye konuştu.
Seçimlere 70 gün kaldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına muhalefete de yüklendi.
Daha sonra AK Parti Genel Merkez yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi de sahneye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayını tek tek açıkladı.
Adalar: Uğur Sina Şen
Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu
Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Ali Talip Özdemir
Bayrampaşa: İlknur Kovaç
Bağcılar: Abdullah Özdemir
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Beşiktaş: Serkan Toper
Büyükçekmece: Recep Erol
Esenler: Tevfik Göksu
Esenyurt: Hamit Öncü
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Veli Arslan
Kartal: Hüseyin Karakaya
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Küçükçekmece: Aziz Yeniay
Maltepe: Kadem Ekşi
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Hüseyin Coşkun
Silivri: Volkan Yılmaz
Sultanbeyli: Ali Tombaş
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Tuzla: Şadi Yazıcı
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Gökhan Yüksel