Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayları Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtıldı. Seçmeni sandıktan sandığa hatırlayan parti olmadıklarını belirten Erdoğan, tüm illerin ilçe adaylarının tanıtımlarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı iRecep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını tanıtımını gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'un adaylığı 7 Ocak'taki toplantıda açıklayan AK Parti, 18 Ocak'ta da Ankara ve İzmir dahil tüm büyükşehir ve il beledidiye başkan adaylarını kamuoyuna duyurmuştu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selamlama konuşmasında sahneye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partililere seslendi.

SEÇMENİ SANDIKTAN SANDIĞA HATIRLAMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları peyderpey kamuoyuna takdim ettiklerini belirterek, dün Yalova ile başladıkları ilçe tanıtımlarını bugün İstanbul ile sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan, amaçlarının ilçe adaylarının tanıtımını en kısa sürede tamamlamak olduğunu kaydetti.

İSTANBUL'UN HASRETİ SONA ERECEK

İstanbul'un 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un hasreti sona erecek. Bize düşen görev işimizi her zmaan ve her yerde düzgün yapmaktır. Proje ve icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kaalbini kazanmaktır. Bize doğru olursak eri olan zaten belasını bulur" diye konuştu.

Seçimlere 70 gün kaldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına muhalefete de yüklendi.

Daha sonra AK Parti Genel Merkez yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi de sahneye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayını tek tek açıkladı.

Adalar: Uğur Sina Şen

Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Ali Talip Özdemir

Bayrampaşa: İlknur Kovaç

Bağcılar: Abdullah Özdemir

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Beşiktaş: Serkan Toper

Büyükçekmece: Recep Erol

Esenler: Tevfik Göksu

Esenyurt: Hamit Öncü

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Veli Arslan

Kartal: Hüseyin Karakaya

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Küçükçekmece: Aziz Yeniay

Maltepe: Kadem Ekşi

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Hüseyin Coşkun

Silivri: Volkan Yılmaz

Sultanbeyli: Ali Tombaş

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Tuzla: Şadi Yazıcı

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Gökhan Yüksel