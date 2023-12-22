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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri Teşkilat Buluşması’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlar, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, ilçe belediye başkanlarının katılımlarıyla Kayseri Teşkilat Buluşması gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yerel seçimlere yönelik Kayseri Teşkilat buluşması gerçekleştirildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.