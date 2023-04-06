Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programında teşkilatlarla bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ramazan-ı Şerif ayının rahmet ve bereketini birlik, beraberlik içerisinde yaşamaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın teşrifleriyle, 2023 AK Parti Kayseri Teşkilatı İftar Buluşması programına katıldı.

Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın da eşlik ettiği iftar buluşmasında Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık ile birlikte partililerle sohbet edip, Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, Kayseri’nin hayırseverliği ile anılan, yardımseverliği ile dillere destan olan bir şehir olduğuna vurgu yaparak, deprem afetinde de bu yönünü gösterdiğine işaret etti.

Halen deprem bölgelerine desteğin sürdüğünü söyleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmaların iş birliği içerisinde devam ettiğini ifade etti.

Büyükkılıç, Develi’ye engelsiz yaşam merkezini kazandıran Bakan Yanık’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise il ziyaretlerinde teşkilat ile buluştuklarına ve iftar sofrasında bir araya geldiklerine değinerek, “Develi gibi 35 bin nüfuslu küçücük bir ilçeye ulusal ölçekte, büyüklükte özel bir tesis kurduk. Bu AK Parti vizyonudur, bu bizim Cumhurbaşkanımızın çizdiği misyonu taşıma vizyonumuzdur” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’A İLK GİDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLDU

Bakan Yanık'ın, Kayseri ziyaretleri sırasında özellikle bir araya gelme isteğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Şaban Çopruoğlu da Bakan Yanık'a özellikle teşekkür etti. Çopuroğlu, yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraş'a ilk giden büyükşehir belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu dile getirerek, teşekkür etti ve birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Çopuroğlu konuşmasında, 9 Nisan akşamı 10 milletvekili adayının ilan edilmesinin söz konusu olacağı mesajını da verdi.