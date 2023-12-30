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AK Parti Kayseri İl Kadın Kollarında; AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri teşkilat mensuplarının katılımıyla İl Kadın Kolları Başkanlığı devir teslim töreni gerçekleşti. BMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyük bir coşkuyla gerçekleşen devir teslim töreninde Önceki Dönem AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla İl Kadın Kolları Başkanı olarak seçilen Meral Koşar’a görevini teslim etti.

Yerel Seçimler yaklaşırken şehirdeki çalışmalarına hız kesmeden sürdüklerini belirten AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm yeni seçilen İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar’a hayırlı olsun dileklerini ileterek Önceki Dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin’e de verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm katıldığı devir teslim töreninde şu ifadeleri kullandı: “Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. Öncelikle Emine Başkanımıza gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bayrağı gururla, alnınızın akıyla devir ediyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de desteklerinizi esirgemeyeceğinize olan inancımız tam. Cumhurbaşkanımızdan bizzat aldığı görevde Meral Başkanımıza başarılar diliyoruz. Biz İl Başkanlığı olarak her daim yanınızdayız. Allah yükünüzü hafifletsin. 31 Mart akşamında da bu güzel görüntünün fazlasıyla parti binamızda kutlama yaparken görelim. Bu konuda inancımız tam. Cenabı Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yükü vermez. Bu verilen görev aslında bir yük değil bir gurur. Emine Başkanımız bugüne kadar bu görevi büyük bir gururla yaptı bundan sonrada sizde bu görevi büyük bir gururla yapacaksınız inşallah.”

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy da İl Kadın Kolları Başkanı olarak seçilen Meral Koşar’ı tebrik ederek Önceki Dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin’e de verdiği emeklerden dolayı teşekkür ettiler.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar devir teslim töreninde Kayseri için gece gündüz demeden çalışacağının altını çizerek, “Mazbatamızı Cumhurbaşkanımızın elinden almak ayrı bir gurur bizim için. Rabbim utandırmasın. Allah’ın izniyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla aldığımız bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz.” İfadelerini kullandı.

Önceki Dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ise devir teslim töreninde şu ifadeleri kullandı: “Teşkilatın içinden gelen hep beraber yol yürüdüğümüz bir arkadaşımıza görevimizi teslim etmek ayrı bir gurur verdi bana. Buralar emanetti, emaneti biz bir önceki başkanımızdan aldığımızda çok güzel bir başkanlık aldık. Burada teşkilat oturmuştu bizlerde üstüne ne koyabildiysek bundan sonraki emaneti Meral başkanımıza teslim ediyoruz. İnşallah 31 Martta da zafer coşkusunu burada hep beraber tekrar kutlayacağız.”

Büyük bir coşku, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen devir teslim töreni AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Emine Timuçin’in birbirlerine verdikleri çiçek takdim töreni ile sona erdi.