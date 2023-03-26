Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Kayseri Temayül Yoklaması’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

14 Mayıs seçimleri öncesinde Kayseri’nin milletvekili adaylarını belirlemek için yapılan AK Parti Kayseri Temayül Yoklaması, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda başladı. Temayül Yoklaması’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

İl ve ilçe teşkilatları tarafından kurulan masaları tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, her zaman olduğu gibi büyük bir nezaket, keyif ve demokrasi ortamında gerçekleşen temayül yoklamasında hem AK Parti üyeleriyle hem de milletvekili aday adaylarıyla sohbet etti.

“HER BİRİNİZİ BİR AĞABEYİNİZ OLARAK ALNINIZDAN ÖPÜYORUM”

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Temayül Yoklaması’nda yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak bu başvuruları yapıp, seçim sürecinin yapılmasına vesile olacak aday adayı olan canlarımız, dostlarımız, her birinizi bir ağabeyiniz olarak alnınızdan öpüyorum. Medeni cesaretlerinizden dolayı tebrik ediyor, iyi ki varsınız diyorum” diye konuştu.

Çalışmanın elektronik ortamda yapıldığını belirten Büyükkılıç, teşkilat disiplinine de vurgu yaparak, şunları söyledi: “AK Parti, hem teşkilat disiplini açısından hem de şuurlu hareket bağlamında davasına, partisine sahip çıkma, dolayısıyla millete hizmete sahip çıkma kaygısıyla hareket eden yapıdır. Dijital olarak elektronik ortamda bir çalışma yapılıyor. 85, 86 arkadaşımızın aday adaylığı söz konusudur. Önceki dönem de dijital ortamda yapılmıştı, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir siyasi partidir. Arkadaşlarımızın her biri fedakârca koşturuyor, teşkilatlarımız güçlü bir şekilde bu çalışmalara en güzel desteği veriyor.”

Başkan Büyükkılıç, aday adaylarının birlik ve beraberlik içinde nezih bir ortamda çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Hepsi birbirine sahip çıkıyor, hepsi ‘ben değil, biz’ diyor. Birlik, beraberlik içerisinde çalışma yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dava, yol arkadaşları olarak ‘ben olmazsam olmaz’ diyorlar. Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye’yiz, hep beraber Kayseri’yiz. Kayseri denilince akla fedakârlık, hayırseverlik gelir. Bu açıdan biz Kayseri’yi çok seviyoruz. Yerli ve milli bir şehirden bahsediyoruz. Kayseri’deki hemşehrilerimizin hizmetkârı olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Yapılan bu anlamlı ve önemli çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.