Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Partili ilçe belediye başkanları ile birlikte AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AK Parti il yönetimi ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı ziyarette, Başkan Büyükkılıç ve AK Partili ilçe belediye başkanları, Başkan Üzüm ve yeni yönetimine başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN UYUM VURGUSU

AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki uyuma vurgu yaparak, “Birlikte her daim uyum içerisinde şehrimize hizmet ettiğimiz ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığımızı ziyaret ederek, İl Başkanımız Fatih Üzüm ve yönetim kurulumuza hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren dava arkadaşlarımıza yürekten başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç ve belediye başkanlarına çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılar diledi.