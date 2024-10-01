AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında delege seçimi yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nın 8. büyük olağan kongre süreci yapılacak mahalle delege seçimleri, 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi.

Parti bürosunda yapılan seçimde, delegeler tek tek oylarını kullandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Fatma Aksal, Beyendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, önceki dönem Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu delege seçiminde oy kullandı.

Kongre çalışmaları kapsamında yapılan mahalle delege seçimiyle, belde ve ilçe kongre delegeleri tespit edildi.

Seçimin ardından, yönetim kurulu üyeleri ve partilileriyle bir araya gelerek birliktelik pozu veren AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, oy kullanan ve delege seçimlerine ilgi gösteren tüm üyelere teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı. “AK Parti Keşan İlçe başkanlığımızda delege seçimlerini birlik ve beraberlik içerisinde tamamladık. Delege seçimlerine katılan tüm dava ve yol arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. İlçe Kongremizin tarihi tam olarak netleşmedi. Kongremizin de Ekim ayı içinde yapılmasını bekliyoruz. Delege seçimlerimiz sonucu 400 delegemiz belli oldu. ” dedi.